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٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٥٤ ص

فيديو... القوات الجوية الايرانية تتصدى بنجاح للعدوان الصهيوني في سماء طهران

فيديو... القوات الجوية الايرانية تتصدى بنجاح للعدوان الصهيوني في سماء طهران

تصدى الدفاع الجوي الإيراني بمحاولات صهيونية لاستهداف قواعد عسكرية في محافظة طهران.

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رمز الخبر 1949975

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