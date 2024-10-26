https://ar.mehrnews.com/news/1949975/ ٢٦/١٠/٢٠٢٤، ٧:٥٤ ص رمز الخبر 1949975 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٦/١٠/٢٠٢٤، ٧:٥٤ ص فيديو... القوات الجوية الايرانية تتصدى بنجاح للعدوان الصهيوني في سماء طهران تصدى الدفاع الجوي الإيراني بمحاولات صهيونية لاستهداف قواعد عسكرية في محافظة طهران. تحميل 19 MB رمز الخبر 1949975 کپی شد محتوى ذات صلة بيان الدفاعات الجوية الإيرانية حول التصدي للعدوان الصهيوني على محافظات طهران وخوزستان وايلام السفارة الروسية في طهران: نواصل أنشطتنا الطبيعية عارف: قوة إيران الاسلامية تذل الاعداء الطيران المدني الإيراني: الرحلات عادت إلى طبيعتها اعتباراً من الساعة 9 صباحاً المتحدث باسم منظمة الطيران الايراني يعلن عن إلغاء الرحلات الجوية حتى إشعار آخر رضائي: العدو الصهيوني أضعف من أن يلحق ضرراً جسيماً بإيران العظمية لم يتم الإعلان عن أي حادث في العاصمة وضواحيها يتطلب المساعدة السعودية تدين الاستهداف العسكري لإيران وتدعو لضبط النفس سمات ايران القوات الدفاعية العدوان الاسرائيلي
تعليقك