السعودية تدين الاستهداف العسكري لإيران وتدعو لضبط النفس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت أن المملكة تحث جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة، وتدعو المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة.

و كانت إسرائيل قد قالت إنها ضربت مواقع عسكرية في إيران صباح اليوم السبت ردا على هجمات طهران على إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر.

وتصدت القوات الدفاعية الجوية الايرانية بنجاح لعدوان صهيوني على 3 محافظات ايرانية .

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