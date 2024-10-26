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٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٢٦ ص

السعودية تدين الاستهداف العسكري لإيران وتدعو لضبط النفس

السعودية تدين الاستهداف العسكري لإيران وتدعو لضبط النفس

ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت أن المملكة تدين وتستنكر “الاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يعد انتهاكا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية”.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت أن المملكة تحث جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة، وتدعو المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة.

و كانت إسرائيل قد قالت إنها ضربت مواقع عسكرية في إيران صباح اليوم السبت ردا على هجمات طهران على إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر.

وتصدت القوات الدفاعية الجوية الايرانية بنجاح لعدوان صهيوني على 3 محافظات ايرانية .

/انتهى/

رمز الخبر 1949982

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