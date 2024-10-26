السفارة الروسية في طهران: نواصل أنشطتنا الطبيعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في أعقاب العمل العدواني وغير الناجح الذي قام به الكيان الصهيوني ضد إيران صباح اليوم السبت، أصدرت السفارة الروسية في طهران بيانا في هذا الصدد.

وجاء في هذا البيان: " ان القوات الجوية الايرانية تصدت لهجوم اسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في محافظات طهران وإيلام وخوزستان".

وتابعت السفارة الروسية في طهران بيانها: "في الوقت الحالي، الوضع في العاصمة والمدن الكبرى الأخرى في إيران هادئ. تواصل السفارة الروسية والمؤسسات الروسية الأخرى أنشطتها العادية.

كما ذكرت السفارة الروسية أنه لا توجد أنباء عن وقوع إصابات بين مواطني هذا البلد.

والجدير ذكره انه أعلن الدفاع الجوي الإيراني في بيان: على الرغم من التحذيرات السابقة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب أي أعمال مغامرة، إلا أن هذا الكيان المزيف قام صباح اليوم، في عمل مثير للتوتر، بالاعتداء على أجزاء من المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، هاجمت منظومة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد هذا العمل العدواني وتصدت له بنجاح، إلا أنها لحقت أضرار محدودة في بعض الأماكن ويجري التحقيق في أبعاد هذا الحادث.

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