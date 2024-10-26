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٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٠١ ص

لم يتم الإعلان عن أي حادث في العاصمة وضواحيها يتطلب المساعدة

لم يتم الإعلان عن أي حادث في العاصمة وضواحيها يتطلب المساعدة

سمع دوي أصوات تشبه الانفجارات في أطراف العاصمة الإيرانية طهران، في حين أفاد التلفزيون الايراني بأن الأصوات ناشئة عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

أفدات وكالة مهر للأنباء أنه وبحسب الدفاع المدني في طهران فإنه "لم يتم الإعلان عن أي حادث في العاصمة وضواحيها يتطلب المساعدة، كما أن الوضع في مطاري مهرباد والإمام الخميني طبيعي".

من جانبه صرح مدير مطار الإمام الخميني الدولي ان "المطار يواصل العمل وفق الجدول المقرر ولم يتم الإبلاغ عن أي حادث أمني".

هذا وان انشطة مطاري "الإمام الخميني (رض) و"مهرآباد" بطهران جارية بصورة طبيعية

واعلن المدير التنفيذي لشركة مدينة "الامام الخميني (رض)" المطارية جنوب العاصمة طهران أن الوضع في مطاري "الإمام الخميني (رض)" و"مهرآباد" مستقر حتى انه يجري استقبال الركاب لرحلات الطيران.

وفي حين زعمت مصادر صهيونية تنفيذ هجوم على قواعد عسكرية في ايران، فإنه حتى اللحظة لم يصدر عن أي مصدر عسكري ايراني تأييد أو نفي لهذه الادعاءات.

/انتهى/

رمز الخبر 1949970

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