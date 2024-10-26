عارف: قوة إيران الاسلامية تذل الاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد محمد رضا عارف على أحداث صباح اليوم السبت، بنشر صورة العلم الإيراني على حساب المستخدم الخاص به على شبكة التواصل الاجتماعي X، وكتب: قوة إيران الاسلامية تذل الأعداء .
/انتهى/
قال النائب الأول للرئيس الايراني في إشارة إلى أحداث صباح السبت، ان قوة إيران تجعل أعداء الوطن أغبياء ومذلين.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد محمد رضا عارف على أحداث صباح اليوم السبت، بنشر صورة العلم الإيراني على حساب المستخدم الخاص به على شبكة التواصل الاجتماعي X، وكتب: قوة إيران الاسلامية تذل الأعداء .
/انتهى/
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