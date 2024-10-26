  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:١٧ ص

عارف: قوة إيران الاسلامية تذل الاعداء

عارف: قوة إيران الاسلامية تذل الاعداء

قال النائب الأول للرئيس الايراني في إشارة إلى أحداث صباح السبت، ان قوة إيران تجعل أعداء الوطن أغبياء ومذلين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد محمد رضا عارف على أحداث صباح اليوم السبت، بنشر صورة العلم الإيراني على حساب المستخدم الخاص به على شبكة التواصل الاجتماعي X، وكتب: قوة إيران الاسلامية تذل الأعداء .

عارف: قوة إيران الاسلامية تذل الاعداء

/انتهى/

رمز الخبر 1949980

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات