نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الايراني: المزاعم المرتبطة بتدمير أنظمة S-300 كاذبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي أشار الى القوة الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة العدوان الصهيوني على بلادنا وقال: "من الواضح تماما ان قوة ايران متنامية يوميا ومن المثير للاهتمام معرفة أن العديد من المعدات والتقنيات والقدرات التي تمتلكها الأمة الإيرانية لم يتم الكشف عنها حتى الآن، ولدينا قدرات داخلية واسعة النطاق تمكننا من حماية مصالحنا الخاصة".

وقال ممثل شعب أصفهان في البرلمان في حديث لوكالة نادي المراسلين الشباب: "الآن أظهرنا أن لنا اليد العليا في الدفاع وفي معاقبة المعتدي، على الرغم من حقيقة أن الجانب الآخر استخدم قوته المستعارة والدعم المتعدد الأطراف من جانب حلفاءها ومؤيديها".

وصرح النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان: "إيران أذلت أمريكا وحلف شمال الأطلسي ونظام احتلال القدس بعملياتها الخاصة، وهذا الإذلال يتم من قبل دولة تواجه عشرات الاعداء",

وبِشأن الادعاءات المرتبطة بتدمير انظمة إس 300 خلال عدوان الكيان الصهيوني على بلدنا، قال مقتدايي: "بما اننا نعتمد على قدراتنا الداخلية فإن هذا الموضوع لا اساس له من الصحة"، مؤكدا: "اننا نملك القدرة على التعويض وإصلاح المعدات وتحديثها، ولا نعتمد على معدات عسكرية من الآخرين".

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