وزيرا الاتصالات الايراني والفنزويلي يؤكدان على ضرورة نشر الصورة الحقيقية لجرائم الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة مجالات التعاون المشترك في مجال شبكات الاتصالات ومكافحة انتشار المعلومات الكاذبة في العالم.

وأعرب سيدستار هاشمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ايران خلال لقائه مع فردي نونيز وزير الاتصالات الفنزويلي، عن ارتياحه لعقد هذا اللقاء وتقديره لحفاوة الاستقبال من الجانب الآخر، كما اشار إلى الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ولبنان وقال: "واجبنا تقديم الصورة الحقيقية من جرائم هذا الكيان بحق شعوب العالم".

وبين هاشمي أن محاولة العدو هي طمس هوية شباب وشعوب العالم المستقلة من أجل السيطرة على مواردها، ولفت إلى أن الفضاء الافتراضي اليوم يغطي كافة مجالات حياة الإنسان في المجالات الشخصية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وفي عالم اليوم، الدول التي لديها خطة في إدارة الفضاء الافتراضي هي الفائزة.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة الاتصال يمكن أن تكون محور التعاون والتفاعل بين البلدين، وأكد: يمكن لوسائل الإعلام أن تقدم الحقائق لشعوب العالم بناء على قدرات البلدين، لذلك، وفي مجال إدارة المعلومات الكاذبة وغير الصحيحة وخلق أسس لنشر المعلومات الصحيحة على أساس الحقائق، يمكن أن يتعاون البلدان.

وأشار إلى أن إيران نجحت في إطلاق وتطوير منصات محلية، وأضاف أن المنصات المحلية في إيران تضم الآن ما يقرب من 40 مليون مستخدم نشط.

وأعرب هاشمي عن استعداده لتبادل المعرفة والبنية التحتية المتعلقة بإنشاء وتطوير منصات وشبكات الاتصالات الإيرانية في فنزويلا، مؤكدا على قدرة إيران العالية في التعامل بنجاح مع الهجمات السيبرانية على البنية التحتية للاتصالات.

وفي هذا اللقاء، أكد فردي نونيز، بدوره، أن البلدين يتمتعان بثقافة عميقة ويسعيان إلى الاستقلال والحرية، وبالتالي فإن مصير البلدين مشترك، وتحدث عن التحديات والأعداء والآمال المشتركة. وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين من أجل خلق عالم حر ومتنوع.

وأشار إلى إعجاب الرئيس الفنزويلي بالثقافة والحضارة الإيرانية، مشيدا بدور إيران في دعم فلسطين والدول الحرة في العالم.

واعتبر نونيز أن الصهاينة يزعزعون السلام والاستقرار في منطقة أمريكا اللاتينية بمساعدة الإمبريالية الأمريكية، وأشار إلى أنه من أجل التعامل مع الكيان الصهيوني والإمبريالية الأمريكية، ينبغي تسريع التعاون والتفاعلات بين البلدين.

وشدد وزير الاتصالات الفنزويلي على إنتاج المحتوى الصحيح لمواجهة الأخبار الكاذبة، ودعا إلى إنشاء منصة مشتركة لإنتاج محتوى صحيح ودقيق لمواجهة نظام الهيمنة والإمبريالية.

وفي إشارة إلى رحلته إلى إيران وزيارته لجامعة العلامة طباطبائي، قدم طلبًا بشأن استخدام القدرات التقنية والبنية التحتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تحديث وتحسين أنظمة الاتصالات والإعلام في فنزويلا.

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