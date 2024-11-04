العميد طلائي نيك: كل جرائم الكيان الصهيوني تدعم من قبل أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد طلائي نيك خلال مراسم إحياء ذكرى 3 نوفمبر في مقر وزارة الدفاع: وقعت في هذا اليوم ثلاث حوادث تاريخية، منها نفى الإمام (رض) عام 1964، واستشهاد عدد من الطلاب أثناء نضال الأمة الإيرانية ضد النظام الإمبراطوري عام1979، والسيطرة على وكر التجسس الأمريكي من قبل الطلاب عام 1980. مضيفا: إن القائد الرئيسي في هذه الاحداث هي أمريكا .

وطرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع سؤالاً حول ما هي القضية الأساسية التي يجب أن نتصدى لها في الحرب ضد الاستكبار العالمي وقال: لقد حدد القائد الأعلى للقوات المسلحة استراتيجية أساسية، وهي أن تصبح قويا للنصر على الغطرسة، كما كنا في الماضي ننتصر أينما بنينا القوة، ونتعرض للضرر في أي مجال لم نولي فيه اهتماما كافيا ولم نسعى إلى تعزيز هذا المجال.

وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن كل جرائم الكيان الصهيوني هي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الكيان لا يمكنه البقاء دون دعمهم، وأضاف نائب وزير الدفاع: "مواجهتنا مع الصهاينة اليوم هي مواجهة مع أمريكا نفسها ". الاستكبار يشن ضدنا حرباً واسعة النطاق في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية منذ 45 عاماً، فطبيعة هذا النضال هي الجهاد الكامل، الذي له مجالات ومتطلبات مختلفة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع أن العدو يشن حربًا هجينة واسعة النطاق ضد بلدنا منذ سنوات وقال: لمحاربة نظام الهيمنة، يجب أن نصبح أقوياء في مجال العلوم والتكنولوجيا واقتصاديًا وسياسيًا. لأن القوة لا يجب أن تكون فقط في المجال العسكري، بل يجب أن تكون ذات طبيعة هجومية ودفاعية في جميع المجالات.

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