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٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٢٠ م

الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3002 شهيد و13492 جريح

الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3002 شهيد و13492 جريح

اعلنت وزارة الصحة اللبنانية ان حصيلة العدوان الإسرائيلي بلغت 3002 من الشهداء و13492 جريحاً.

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان وزارة الصحة اللبنانية اعلن عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 3002 من الشهداء و13492 جريحاً.

واضافت وزارة الصحة انها سجلت استشهاد 16 شخص و90 جريحاً من جراء العدوان الإسرائيلي أمس الأحد.

رمز الخبر 1950378

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