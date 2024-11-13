أرمينيا تعلن عن رغبتها في الاستثمار في ميناء تشابهار الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن علي أكبر صفائي، قال خلال لقائه نائب وزير الاقتصاد الأرميني: إن استثمار القطاع الخاص الأرميني في مناطق ميناء تشابهار سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران ويريفان.

وأضاف صفائي: تعدّ تنمية العلاقات والتفاعل التجاري والاقتصادي مع الدول المجاورة، ولا سيما جمهورية أرمينيا، من الاستراتيجيات الأساسية للحكومة الرابعة عشرة ووزارة الطرق وبناء المدن.

وأشار نائب وزير الطرق وبناء المدن إلى حضور القطاع الخاص الهندي في ميناء الشهيد بهشتي واستثمارات الهند في تجهيز البنية التحتية لهذا الميناء، قائلاً: سيتيح وصول يريفان إلى المياه الدولية عبر ميناء تشابهار الفرصة لرجال الأعمال الأرمينيين للوصول إلى السوق الهندية الكبيرة والدول العربية المجاورة لإيران.

وأوضح صفائي أنه خلال العامين الماضيين عُقدت العديد من الاجتماعات الاقتصادية على مختلف المستويات مع مسؤولي جمهورية أرمينيا، مضيفاً: سيوفر حضور القطاع الخاص الأرميني في محطة تشابهار اللوجستية فرصة جيدة للتجار الأرمينيين لتصدير منتجاتهم.

كما أعلن المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة عن استعداد المنظمة لاستثمارات أرمينية في الموانئ الشمالية لإيران، مضيفاً: يمكن ليريفان أن تستفيد من الموانئ الشمالية والجنوبية لإيران لتصدير منتجاتها واستخدام التسهيلات المينائية في عمليات الاستيراد أيضاً.

بدوره قال نائب وزير الاقتصاد الأرميني، نارك هوفاكيميان، خلال هذا الاجتماع: إن إقامة علاقات رفيعة المستوى وحرية النقل تمثل استراتيجية خاصة لدى يريفان لتطوير علاقاتها مع الدول المجاورة.

وأكد أن جمهورية أرمينيا مصممة وجادة في تطوير علاقاتها الاقتصادية والمشاركة والاستثمار في ميناء تشابهار، موضحاً أن وجود يريفان في ميناء تشابهار سيخرج أرمينيا من عزلتها عن المياه الدولية.

وأضاف نائب وزير الاقتصاد الأرميني أن تنمية العلاقات التجارية بين يريفان وطهران ستتيح أيضاً للجمهورية الإسلامية الإيرانية استخدام الطرق الأرمينية لتصدير منتجاتها.