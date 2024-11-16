https://ar.mehrnews.com/news/1950816/ ١٦/١١/٢٠٢٤، ١٠:١٣ ص رمز الخبر 1950816 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٦/١١/٢٠٢٤، ١٠:١٣ ص شاهد بالفيديو... لاريجاني يتحدي مسيرات الكيان الصهيوني خلال زيارته لبيروت نشر مذيع قناة الميادين مقطع فيديو كتب في شرحه: "مشيت مع علي لاريجاني والمسيرات الإسرائيلية تطير في سماء بيروت". تحميل 2 MB رمز الخبر 1950816 کپی شد محتوى ذات صلة مستشار قائد الثورة الإسلامية: ندعم أي قرار تتخذه المقاومة اللبنانية استشهاد ضابط برتبة العقيد في حرس الثورة إثر حادث عرضي في ساحة الرماية لاريجاني يلتقي مع بري في بيروت لاريجاني يتلقي مع رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبناني ميقاتي سمات علي لاريجاني مستشار قائد الثورة الكيان الصهيوني بيروت لبنان
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