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١٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:١٣ ص

شاهد بالفيديو... لاريجاني يتحدي مسيرات الكيان الصهيوني خلال زيارته لبيروت

شاهد بالفيديو... لاريجاني يتحدي مسيرات الكيان الصهيوني خلال زيارته لبيروت

نشر مذيع قناة الميادين مقطع فيديو كتب في شرحه: "مشيت مع علي لاريجاني والمسيرات الإسرائيلية تطير في سماء بيروت".

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رمز الخبر 1950816

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