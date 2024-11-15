لاريجاني يلتقي مع بري في بيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية، علي لاريجاني، التقى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في العاصمة اللبنانية بيروت.

‏وبحث لاريجاني خلال محادثاته مع بري، جهود وقف إطلاق النار في لبنان مؤكدا وقوف إيران إلى جانب الحكومة والجيش والمقاومة في مواجهة إسرائيل.

يذكر أن لاريجاني غادر دمشق متوجها إلى بيروت على رأس وفد رفيع المستوى لبحث آخر التطورات في المنطقة مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.

وشدد لاریجانی علی أن بلاده توافق وتدعم أي قرار تتخذه المقاومة والحكومة اللبنانية لافتا إلى أن حزب الله تيار صلب ورشيد متابعا سندعم المقاومة في كافة الظروف.

واعرب عن أمله بأن يتمكن النازحون من أبناء الشعب اللبناني من العودة لأماكنهم.

ولفت إلى أن إيران تسعى إلى حل المشاكل بينما نتنياهو هو من يخرب الأمور وعليكم التمييز بين الأصدقاء والأعداء.

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