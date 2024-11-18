ظريف ليهود العالم: خلصوا الديانة الإبراهيمية اليهودية من شر الصهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نشر مساعد الشؤون الاستراتيجية للرئيس الايراني، محمدجواد ظريف مقطع فيديو موجها إلى يهود العالم، واصفا الصهيونية بأنها تتناقض مع وصايا موسى العشر، وطالبهم بتخليص الديانة الإبراهيمية اليهودية من شر التشويه والتزوير والعدوان والتمييز العنصري والمجازر الصهيونية.

وقال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية: لقد أطلق نتنياهو ونظامه، ومعهم أنصارهم الغربيون، آلة قتل ودمار في المنطقة.

واضاف ظريف: يتظاهر الصهاينة زوراً بتمثيل وإيواء يهود العالم، بينما هم في الواقع أكبر عدو لمصداقيتهم وأمنهم.

واكد ظريف: إن الأيديولوجية الصهيونية تتناقض مع وصايا موسى العشر