  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٥٥ ص

المقاومة الإسلامية العراقية تعلن مهاجتمها جنوب الأراضي المحتلة

المقاومة الإسلامية العراقية تعلن مهاجتمها جنوب الأراضي المحتلة

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن اطلاق طائرات من دون طيّار باتجاه هدف عسكري جنوب الأراضي المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية، أنّ “مجاهديها في العراق، هاجموا مساء الخميس 21-11-2024 ، هدفاً عسكرياً في جنوب الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر (طائرات من دون طيّار)”.

و أوضحت المقاومة الاسلامية، أنّ الهجوم يأتي ” استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

و تؤكد المقاومة الإسلامية في العراق، استمرار عملياتها فيدكّ معاقل الأعداء، بوتيرة متصاعدة.

/انتهى:

رمز الخبر 1951051

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات