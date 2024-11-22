المقاومة الإسلامية العراقية تعلن مهاجتمها جنوب الأراضي المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية، أنّ “مجاهديها في العراق، هاجموا مساء الخميس 21-11-2024 ، هدفاً عسكرياً في جنوب الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر (طائرات من دون طيّار)”.

و أوضحت المقاومة الاسلامية، أنّ الهجوم يأتي ” استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

و تؤكد المقاومة الإسلامية في العراق، استمرار عملياتها فيدكّ معاقل الأعداء، بوتيرة متصاعدة.

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