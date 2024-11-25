اللواء باقري: القوة البحرية هي القوة الدافعة لربط إيران بالعالم الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ اللواء محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة، اليوم الوطني للقوة البحرية للجيش الذي يوافق 27 نوفمبر.

وقال اللواء باقري ان اليوم الوطني للقوة البحرية هو مظهر الشجاعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المواجهة مع جيش صدام البعثي وفي واحدة من أكثر مراحل الدفاع المقدس حساسية، ويعبر عن شجاعة وتضحية مثالية بأقل المرافق والتجهيزات للقوات البحرية الايرانية الذين بتضحياتهم وأرواحهم الغالية وجهوا أعنف الضربات لبحرية جيش العدو ودافعوا عن كرامة ووحدة أراضي إيران الإسلامية .

وتابع القول اللواء باقري نحمد الله تعالى أن بعد 44 عاما من تلك المعركة العظيمة، وبالجهد والكفاح الثوري ووفقا لمتطلبات العصر واحتياجاته، فإن ايران تحضر بكل اقتدار للدفاع عن المصالح الوطنية للبلاد في المياه الوطنية والدولية .

وبفضل الله، ستكون قوة الردع المتطورة لإيران الإسلامية في منطقة التهديدات البحرية الحديثة وتآزرها مع القوة في مجالات أخرى، والقوة الدافعة للارتباط القوي مع دول العالم الإسلامي وتوفير الأمن المشترك والسلام الدائم، خاصة في منطقة غرب آسيا، ستخيب امال أعداء الأمة الإسلامية التي تسعى إلى إضعاف وخلق الانقسامات في جبهة المقاومة الإسلامية والأمم الإسلامية.

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