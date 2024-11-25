وزير الخارجية العراقي: هناك خطط لتوسيع الحرب باتجاه دول أخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية العراقي أننا واجبنا تكثيف العمل الدبلوماسي لوقف أي عدوان وتهديد محتمل على العراق.

وأضاف فؤاد حسين أننا نحاول مع الدول الأخرى للوصول إلى وقف لإطلاق النار، تابع قائلا: هناك خطط لتوسيع الحرب باتجاه دول أخرى.

وأوضح أننا نعتمد في سياستنا الخارجية والعمل الدبلوماسي على الحوار والسلم والقوة الناعمة.

بدوره اعتبر رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، في وقت سابق الرسالة الإسرائيلية إلى مجلس الأمن الدولي تمثل ذريعة وحجة للاعتداء على العراق.

وقرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف بالمحافل الدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق، وردع تهديدات إسرائيل".

وطالب المجلس الوزاري مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من العراق بتاريخ 14 آب الماضي وفي تشرين الاول الماضي، ضد "إسرائيل" واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسلم الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد "إسرائيل".

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