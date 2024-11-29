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٢٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:١١ م

"القسام" تتبنى عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "أرائيل" شمالي الضفة الغربية

"القسام" تتبنى عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "أرائيل" شمالي الضفة الغربية

تبنت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرائيل شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت "القسام" في بیان اليوم الجمعة: "بعون الله وقوته وتوفيقه؛ تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار قرب مغتصبة "أرئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي باغت فيها أحد مجاهدينا الأبطال عددًا من الجنود والمغتصبين الصهاينة داخل حافلة فأصاب 9 جراح 3 منهم حرجة وذلك ظهر اليوم الجمعة".

وأضافت: "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز، تزف كتائب القسام، لشعبنا العظيم ولأمتنا الأبية، منفذ العملية البطولية: الشهيد القسامي المجاهد: سامر محمد أحمد حسين (46 عامًا) من قرية عينبوس جنوب نابلس".

وختمت بالقول: إن "كتائب القسام وهي تزف شهيدها المجاهد البطل، لتشدد على أن كل القرارات التي كتبت بحبر الحكومة الصهيونية المتطرفة، والتي تستهدف بها الضفة الغربية، ستدفع ثمنها دمًا مسفوكا من أجساد الجنود والمغتصبين في كل محافظات الضفة بإذن الله".

/انتهى/

رمز الخبر 1951327

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