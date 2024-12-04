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٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٣٧ م

الجيش يواصل خوض المعارك الضارية ضدّ الإرهابيين في ريف حماه الشمالي ويؤكد مقتل 300 ارهابي

الجيش يواصل خوض المعارك الضارية ضدّ الإرهابيين في ريف حماه الشمالي ويؤكد مقتل 300 ارهابي

الجيش السوري يواصل خوض الاشتباكات العنيفة ضدّ الجماعات المسلحة في ريف حماه الشمالي، مع وصول تعزيزات من فصائل المقاومة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تواصل قوات الجيش السوري، المنتشرة على طول محاور الاشتباك في ريف حماه الشمالي، خوض معارك ضارية، منذ صباح الأربعاء، ضدّ التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لما يسمّى بـ"هيئة تحرير الشام".

وبحسب ما أكده مصدر عسكري سوري، يستهدف الجيش تجمّعات الإرهابيين في العمق وأرتالهم على جميع محاور التحرّك، عبر نيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري - الروسي المشترك.

وأوقع الجيش السوري في صفوف الإرهابيين ما لا يقلّ عن 300 قتيل، بينهم من هم من جنسيات أجنبية، وأسقط ودمّر ما يزيد على 25 طائرةً مسيّرة.

رمز الخبر 1951547

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