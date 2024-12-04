الجيش يواصل خوض المعارك الضارية ضدّ الإرهابيين في ريف حماه الشمالي ويؤكد مقتل 300 ارهابي

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تواصل قوات الجيش السوري، المنتشرة على طول محاور الاشتباك في ريف حماه الشمالي، خوض معارك ضارية، منذ صباح الأربعاء، ضدّ التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لما يسمّى بـ"هيئة تحرير الشام".

وبحسب ما أكده مصدر عسكري سوري، يستهدف الجيش تجمّعات الإرهابيين في العمق وأرتالهم على جميع محاور التحرّك، عبر نيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري - الروسي المشترك.

وأوقع الجيش السوري في صفوف الإرهابيين ما لا يقلّ عن 300 قتيل، بينهم من هم من جنسيات أجنبية، وأسقط ودمّر ما يزيد على 25 طائرةً مسيّرة.