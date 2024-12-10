الصدر: لا يزال الناس الى هذه اللحظة تنجر خلف مخططات الغرب والفاسدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة شفق، أن مصدر في مكتب الصدر اصدر بيانا قال فيه أن "الصدر قرر الإعتزال عن الناس بسبب حدث يوم أمس واشباهه".

واضاف ان "دوافع هذا القرار جاءت بسبب شعور سماحته بأن الناس لا تزال الى هذه اللحظة تنجر خلف مخططات الغرب والفاسدين بعيدةً عن ذوقـه وتوّجهاته وتعليماته المباركة".

يشار إلى أنه يوم أمس أقدم عدد من الأشخاص منسوبون للتيار الصدر بتمزيق صور وجداريات لشخصيات قيادية في محور المقاومة، الأمر الذي دفع بقيادات من التيار الصدر إلى القاء القبض على الفاعلين وتسليمهم للقوات الامنية.

/انتهى/