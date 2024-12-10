  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٥٢ م

الصدر: لا يزال الناس الى هذه اللحظة تنجر خلف مخططات الغرب والفاسدين

الصدر: لا يزال الناس الى هذه اللحظة تنجر خلف مخططات الغرب والفاسدين

قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال الحياة العامة احتجاجا على تصرفات بعض اتباعه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة شفق، أن مصدر في مكتب الصدر اصدر بيانا قال فيه أن "الصدر قرر الإعتزال عن الناس بسبب حدث يوم أمس واشباهه".

واضاف ان "دوافع هذا القرار جاءت بسبب شعور سماحته بأن الناس لا تزال الى هذه اللحظة تنجر خلف مخططات الغرب والفاسدين بعيدةً عن ذوقـه وتوّجهاته وتعليماته المباركة".

يشار إلى أنه يوم أمس أقدم عدد من الأشخاص منسوبون للتيار الصدر بتمزيق صور وجداريات لشخصيات قيادية في محور المقاومة، الأمر الذي دفع بقيادات من التيار الصدر إلى القاء القبض على الفاعلين وتسليمهم للقوات الامنية.

/انتهى/

رمز الخبر 1951741
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات