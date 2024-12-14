سيناتور أمريكي: من المبكر الحديث عن رفع العقوبات عن سوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء عن شبكة الجزيرة، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع شركائها، أشد العقوبات الاقتصادية على سوريا منذ عام 2011، مما أدى إلى إضعاف هذا البلد بشكل كبير. ومع سقوط الحكومة المركزية السورية، بدأت تظهر دعوات للمطالبة برفع هذه العقوبات.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة "رويترز" أنه رغم وجود مطالب داخل الكونغرس الأمريكي لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، إلا أن معظم المشرعين يعارضون هذه الفكرة.

تجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، التي تسيطر حالياً على مقاليد السلطة في سوريا، مدرجة في قوائم التنظيمات الإرهابية لدى الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الغربية. إضافة إلى ذلك، فرضت الأمم المتحدة أيضاً عقوبات على هذه المجموعة.

وفي تعليق له، قال السيناتور الجمهوري البارز "جيم ريش"، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "من المبكر الحديث عن رفع العقوبات عن سوريا. نحن بحاجة إلى التروي ومراقبة ما يحدث. من السابق لأوانه القول بأن الحكومة السورية المقبلة ستتصرف بشكل مختلف عن حكومة الأسد".

من جانبه، قال السيناتور "كريس مورفي"، رئيس شؤون الشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "لا يزال الوقت مبكراً لرفع العقوبات عن سوريا. ومع ذلك، من الضروري أن تتواصل الولايات المتحدة مع السلطات الجديدة في سوريا. لا أعتقد أنه من الصواب أن تتجاهل الولايات المتحدة الوضع الحالي في سوريا".

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