وأفادت وكالة مهر للأنباء، تم نشر هذه المعلومات في تقرير من "ريا نوفوستي"، حيث أشارت إلى أنه في العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا تم تدمير ما لا يقل عن 30 منظومة "باتريوت" أمريكية. وأوضحت الوكالة الروسية استنادًا إلى بيانات رسمية من وزارة الدفاع الروسية أنها قدمت إحصائيات حول استهداف المنظومات الدفاعية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

في تقريرها اليوم الأحد، أكدت "ريا نوفوستي" أن أحد "أكثر الهجمات تأثيرًا" وقع في 15 ديسمبر، حيث تم تدمير 4 منظومات "باتريوت" بالإضافة إلى محطة رادار تابعة لها.

وكانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد بدأت في 5 مارس 2022، وهي حرب وصفتها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة"، وأكدت أنها تهدف إلى تأمين مصالحها الأمنية مثل ضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

وبحسب تقرير "ريا نوفوستي"، تم تدمير 4 منظومات "باتريوت" و2 محطة رادار مرتبطة بها في 17 أغسطس.

وفي 16 مايو 2023 ، وقع "أكثر الهجمات تأثيرًا" على الدفاعات الأمريكية في أوكرانيا، حيث دمرت صواريخ "كينجال" الفرط صوتية التي هاجمت كييف، 5 منظومات "باتريوت" ومحطة رادار متعددة الأغراض في وقت واحد.

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