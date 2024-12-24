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٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:١٦ م

طيران الجيش الایرانی يحقق الاكتفاء الذاتي في تصنيع أجزاء المروحيات الحديثة

طيران الجيش الایرانی يحقق الاكتفاء الذاتي في تصنيع أجزاء المروحيات الحديثة

اعلن قائد القوة البرية للجيش الايراني، العميد كيومرث حيدري إن طيران الجيش الإيراني حقق تقدما ملحوظا في مختلف المجالات، مثل الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات الحديثة وإصلاح أنواع مختلفة من آلات المروحيات.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني خلال زيارة لتقييم الجاهزية القتالية والمعدات والقدرات التشغيلية لأول قاعدة طيران قتالية في محافظة كرمانشاه(غرب البلاد)، أن طيران الجيش الإيراني للقوات البرية جلب الشرف للجيش ويحتل مكانة خاصة في قلوب الشعب الإيراني.

وتابع أنه على الرغم من أن العدو دخل في حرب مع إيران بكل قوته، إلا أنه لم يتمكن من القيام بأدنى عدوان على اراضي البلاد المقدسة.

وتابع العميد حيدري أن القوات البرية لطيران الجيش حققت تقدما ملحوظا في مختلف المجالات، مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات الحديثة وإصلاح أنواع مختلفة من آلات المروحيات.

/انتهى/

رمز الخبر 1952175

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