طيران الجيش الایرانی يحقق الاكتفاء الذاتي في تصنيع أجزاء المروحيات الحديثة

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني خلال زيارة لتقييم الجاهزية القتالية والمعدات والقدرات التشغيلية لأول قاعدة طيران قتالية في محافظة كرمانشاه(غرب البلاد)، أن طيران الجيش الإيراني للقوات البرية جلب الشرف للجيش ويحتل مكانة خاصة في قلوب الشعب الإيراني.

وتابع أنه على الرغم من أن العدو دخل في حرب مع إيران بكل قوته، إلا أنه لم يتمكن من القيام بأدنى عدوان على اراضي البلاد المقدسة.

وتابع العميد حيدري أن القوات البرية لطيران الجيش حققت تقدما ملحوظا في مختلف المجالات، مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات الحديثة وإصلاح أنواع مختلفة من آلات المروحيات.

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