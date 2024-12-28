اللواء سلامي: المقاومة لم تضعف ويمكن للجميع أن يرى اليوم كيف يتألق اليمنيون دفاعاً عن فلسطين

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد اللواء حسين سلامي، قائد حرس الثورة الإسلامية، بدور اليمن في الدفاع عن فلسطين في حوار مع قناة "المسيرة".

وقال اللواء سلامي: اليمنيون كما وقفوا بكل عزة وكرامة حتى اليوم، سينتصرون بعون الله، والنصر لهم.

وأكد: أن المقاومة لم تضعف ويمكن للجميع أن يرى اليوم كيف يتألق اليمنيون دفاعاً عن فلسطين وكيف يجتمعون كل جمعة لدعم غزة.

ونفذ الكيان الصهيوني، الخميس، هجمات عدوانية على منشآت مدنية في اليمن، بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء، ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين.

في المقابل، يواصل الجيش اليمني شن هجمات صاروخية على المناطق الوسطى من فلسطين المحتلة.

وكرر الجيش اليمني استهدافه لتل أبيب في منتصف الليل وأعلن أن هذه الهجمات ستستمر حتى انتهاء جرائم الكيان الصهيوني في غزة. كما يخرج الشعب اليمني في مسيرات إلى الشوارع كل يوم جمعة لدعم المقاومة في غزة.

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