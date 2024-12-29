قتيلان واصابات للاحتلال الصهيوني بين عملية دهس في عسقلان وعمليات مواجهة في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن حادث الدهس في عسقلان تسبب في هلاك جندي إسرائيلي وإصابة مستوطنين اثنين، أحدهما بجروح خطيرة، في حادث لم يُحدد نوعه، وسارعت فرق الإسعاف إلى الموقع لتقديم المساعدة.

وبعد ورود بلاغات حول حادث الدهس في عسقلان، أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنه حادث سير وليس عملا أو حادثا أمنيا.

وبحسب التقرير الأولي فقط، فإن طواقم "نجمة داود الحمراء" والمسعفين يقدمون العلاج الطبي لمصابين اثنين، أحدهما في حالة خطيرة.

وأكدت وسائل الإعلام بمقتل شاب (20 عاما) وإصابة آخر (19 عاما) بجروح متوسطة، ونقله إلى مستشفى برزيلاي لتلقي العلاج.

واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي من الكتيبة التاسعة التابعة للواء 401 خلال معركة في شمال قطاع غزة.

وفي حدث آخر، أُصيب جندي في الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال بجروح خطيرة خلال معركة في شمال قطاع غزة.

وكانت المقاومة اعلنت عبر بلاغات عسكرية، عن استهدافها لقوات الاحتلال المتوغلة في شمال القطاع.

وبحسب معطيات الجيش الاسرائيلي، فقد بلغ عدد قتلى جنوده وضباطه منذ عملية طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر للعام 2023م، 823 قتيلا.