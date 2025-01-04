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٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٣٨ ص

ميقاتي يناقش مع الجولاني هجوم العناصر الإرهابية السورية على الجيش اللبناني

ميقاتي يناقش مع الجولاني هجوم العناصر الإرهابية السورية على الجيش اللبناني

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، وزعيم هيئة تحرير الشام الارهابية، اتصالاً، يوم الجمعة، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين، وخصوصاً الملفات الطارئة، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الحكومة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شمل الحديث ما تعرّض له الجيش اللبناني في البقاع، عند الحدود مع سوريا، بحيث أكد الجولاني أنّ "الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم من أجل إعادة الهدوء عند الحدود اللبنانية السورية، ومنع تجدّد ما حدث".

ووجّه الجولاني دعوةً إلى ميقاتي، من أجل زيارة سوريا، بهدف "البحث في الملفات المشتركة بين البلدين، وتمتين العلاقات الثنائية".

ويُذكَر أنّ الجيش اللبناني أعلن، مساء الجمعة، إصابة 4 من عناصره بجروح متوسطة، بعد تجدّد الاشتباكات في منطقة معربون، في بعلبك، بين الجيش ومسلحين سوريين.

وتجدّدت الاشتباكات في المنطقة الواقعة عند الحدود اللبنانية السورية، بعد استهداف المسلحين وحدةً تابعةً للجيش اللبناني.

/انتهى/

رمز الخبر 1952558

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