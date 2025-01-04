ميقاتي يناقش مع الجولاني هجوم العناصر الإرهابية السورية على الجيش اللبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شمل الحديث ما تعرّض له الجيش اللبناني في البقاع، عند الحدود مع سوريا، بحيث أكد الجولاني أنّ "الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم من أجل إعادة الهدوء عند الحدود اللبنانية السورية، ومنع تجدّد ما حدث".

ووجّه الجولاني دعوةً إلى ميقاتي، من أجل زيارة سوريا، بهدف "البحث في الملفات المشتركة بين البلدين، وتمتين العلاقات الثنائية".

ويُذكَر أنّ الجيش اللبناني أعلن، مساء الجمعة، إصابة 4 من عناصره بجروح متوسطة، بعد تجدّد الاشتباكات في منطقة معربون، في بعلبك، بين الجيش ومسلحين سوريين.

وتجدّدت الاشتباكات في المنطقة الواقعة عند الحدود اللبنانية السورية، بعد استهداف المسلحين وحدةً تابعةً للجيش اللبناني.

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