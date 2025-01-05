رعد يزور بري في عين التينة: سنتعامل مع كل مستجدّ وفق ثوابت المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بعد اللقاء، قال النائب محمد رعد: "نقلنا تحية الشيخ نعيم قاسم إلى الرئيس برّي، وتباحثنا معه في خطوات لجنة الإشراف على وقف النار وملف الرئاسة".

وأشار إلى أنّ "الإصلاح لا يستقيم إلا إذا كان شاملاً ومتّجهاً إلى تحقيق المصالح الوطنية والعامة، وليس المصالح الفئوية".

وقال رعد: "لنستثمر قدراتنا ولبنانيّتنا من أجل حفظ بلدنا والعيش معاً بكرامة وحفظ حقوق الجميع"، مؤكداُ "أننا ماضون على نهج شهدائنا، ولن نغيّر ثوابتنا، وسنتعامل مع كل مستجدّ، وفق هذه الثوابت".

ولفت إلى أنّ "الإسرائيلي يقوم بالخروقات المخزية، من أجل تعويض فشله الميداني، وحفظ السيادة الوطنية واجب الجميع"، مشيراً إلى أنّ "العدو يستمر بخرق اتفاق وقف إطلاق النار لمعالجة عقدة نقص لديه".

/انتهى/