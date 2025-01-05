منظمة شؤون الطلاب: يمكن للطلاب الإيرانيين في الجامعات السورية واللبنانية مواصلة الدراسة في بلادهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن نائب رئيس مكتب التبادل والإرسال للطلاب الأجانب في بيانا، نظراً للمشاكل التي حدثت في سوريا ولبنان، الطلاب الإيرانيين الذين يعتزمون للعودة إلى إيران ومواصلة دراستهم في الجامعات الايرانية عليهم ارسال الطلب الى الجانب مستنداتهم عن طريق البريد الإلكتروني rceirid@saorg.ir للمستشار الأكاديمي والمشرف على الطلاب الإيرانيين في منطقة شامات لبنان.

والجدير ذكره ان الجماعات الارهابية منذ 27 نوفمبر 2024 بهدف إطاحة بشار الأسد من السلطة؛ بدأوا عمليات في مناطق شمال غرب وغرب وجنوب غرب حلب وأخيراً بعد أحد عشر يوماً؛ أعلنوا في 8 ديسمبر، سيطرتهم على مدينة دمشق وخروج الأسد من البلاد، ومع خروج بشار الأسد من سوريا وإقامته في روسيا انتهى عمليا نشاط حكومته.

/انتهى/