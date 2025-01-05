رضائي: لم يتم تفتيش الدبلوماسيين الإيرانيين في مطار بيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم رضائي، في وصفه لاجتماع اليوم للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي: عقدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم اجتماعًا تفصيليًا لمدة 4 ساعات.

وتابع: في الجزء الأول من الاجتماع الذي عقد بحضور مدير عام غرب آسيا ومدير عام الخليج الفارسي بوزارة الخارجية، تمت مناقشة واستعراض أبرز القضايا والتطورات التي تشهدها المنطقة وآخر التطورات الأوضاع في العراق واليمن وسوريا ولبنان.

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي: تم في هذا اللقاء تقديم التوضيحات حول التطورات في هذه الدول، بما في ذلك الأحداث في سوريا، ومسألة انتخاب الرئيس اللبناني، وكذلك الوضع في سوريا وقوة المقاومة الإسلامية في المنطقة.

وتابع رضائي: كما قدمت توضيحات في موضوع مطار بيروت. ومن ضمنها، عدم تفتيش دبلوماسيينا وحل الموضوع بعد التنسيق مع السلطات اللبنانية.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس الإسلامي: وفي استمرار للاجتماع تم التأكيد على وحدة وسيادة الأراضي السورية ودعم إرادة الشعب السوري.