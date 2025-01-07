قائد الثورة الإسلامية يلقي خطابا غدا الاربعاء بمناسبة ذكرى انتفاضة قم عام 1978

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيلقي قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خطابا مباشرا يوم الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة 9 يناير 1978 ضد النظام البهلوي المدعوم من الغرب.

وجاءت انتفاضة أهالي مدينة قم المقدسة احتجاجا على مقال نشره إعلام النظام البهلوي البائد أساء فيه إلى شخصية الإمام الخميني (ره) وشکلت هذه الانتفاضة نواة الثورة الشعبية التي أطاحت بعد عام واحد من اندلاعها بنظام الشاه.

واستشهد في مثل هذا اليوم عدد كبير من طلبة العلوم الدينية في نقل رسالة إلى الأعداء كانت تؤكد على أن الشعب الإيراني يرفض الخنوع لسطوة المتغطرسين و واستمرت تلك الاحتجاجات إلى انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.



ويوم التاسع من كانون الثاني/يناير من العام 1978 صفحة مشرقة وملحمة سطرها أهالي مدينة قم ليتحول إلى يوم تاريخي على امتداد تاريخ بلدنا وثورتنا الإسلامية حيث قام أهالي هذه المدينة من النساء والرجال وطلاب العلوم الدينية وغيرهم، بما يقتضيه العصر انطلاقا من وعيهم وفطنتهم وشجاعتهم كون هذه المدينة تعتبر قاعدة لنشر أفكار أهل البيت (ع).

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