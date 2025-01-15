  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٣٦ م

الرئيس الايراني يزور النصب التذكاري للزعيم الطاجيكي اسماعيل ساماني

الرئيس الايراني يزور النصب التذكاري للزعيم الطاجيكي اسماعيل ساماني

زار الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، في بداية زيارته للعاصمة دوشنبة، النصب التذكاري للزعيم الطاجيكي اسماعيل ساماني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، زار في بداية زيارته للعاصمة دوشنبة، النصب التذكاري للزعيم الطاجيكي اسماعيل ساماني.

وقام بوضع اكليل الزوهور واداء الاحترام للزعيم الأول لطاجيكستان، في ساحة دوستي.

رمز الخبر 1953036

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات