الرئيس الايراني يزور النصب التذكاري للزعيم الطاجيكي اسماعيل ساماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، زار في بداية زيارته للعاصمة دوشنبة، النصب التذكاري للزعيم الطاجيكي اسماعيل ساماني.

وقام بوضع اكليل الزوهور واداء الاحترام للزعيم الأول لطاجيكستان، في ساحة دوستي.