تحرکات مثيرة للشك للأمريكيين في العراق تحت غطاء شركات أمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المعلومة،أن مصدر مسؤول في محافظة الأنباء أفاد ان " القوات الامريكية الجهة المسؤول عن دخول العشرات من الشركات الامنية الاجنبية ومنحهم سمات الدخول الى العراق عبر مكتب لإصدار الجوازات داخل مبنى قاعدة عين الاسد بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار ، التي تشرف عليه القوات الامريكية ويعمل المكتب بمعزل عن الحكومة المركزية ولا يخضع لأي رقابة من قبل الجهات المعنية ".

واضاف، ان" القوات الامريكية منحت سمة الدخول لأعداد كبيرة من الشركات الامنية الاجنبية وتوزيعهم على محافظات العراق من دون معرفة الدواعي الحقيقة من وراء دخول هذه الشركات التي تعمل خارج صلاحيات المؤسسات الامنية العراقية وترتبط بشكل مباشر مع القوات الامريكية ومكاتب الموساد الصهيوني في محافظة اربيل ".

واكد المصدر ان" الوضع الامني في عموم محافظات العراق امن ومستقر ولم يسجل اي خرق امني منذ فترة طويلة الا ان الاجراءات الامريكية لم يعرف دوافعها رغم اعتراض القيادات الامنية على منح هذه الشركات سمة دخول الى بلد امن وليس بحاجة لهذه الشركات ".

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