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٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٣٠ م

ائتلاف المالكي يحذر من التماهل مع المخططات الخارجية تجاه العراق

ائتلاف المالكي يحذر من التماهل مع المخططات الخارجية تجاه العراق

حذر عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم محمد، من التماهل وتجاهل المخططات الخارجية تجاه العراق، ومن ضمنها محاولة الضغط باتجاه حل الحشد الشعبي، مشيراً الى اهمية الحذر من تحركات الكيان الصهيوني والضغوط التي يمارسها حلفائه تجاه العراق.

أفادت وكالة مهر نقلا عن المعلومة أنه قال ابراهيم محمد ان "قوات الحشد الشعبي باقية ولن ينجح اي مخطط يراد منه حل هذه القوات، كما ان فصائل المقاومة باقية وستواصل مسيرتها الجهادية".

واضاف ان "هناك تماهل من قبل الجهات المسؤولة تجاه مخططات الاعداء، خصوصا ان النوايا واضحة ومعروفة بعد ان وصل الكيان الصهيوني للداخل السوري وسيطر على مساحات كبيرة".

وبين ان "هناك حاجة ماسة للحذر من الفترة المقبلة، في ظل سيطرة المجاميع الارهابية على سوريا ودخول قوات الاحتلال الصهيوني لهذه البلاد، بالتزامن مع محاولات لتحييد الحشد الشعبي واجهاض مشروعه الخاص بحماية البلاد من اي مخاطر وتهديدات ارهابية".

رمز الخبر 1953330

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