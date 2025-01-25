إيران وسلطنة عمان تتفقان على إلغاء الرسوم الجمركية التجارية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القمة المشتركة الحادية والعشرون للتعاون بين إيران وسلطنة عمان عقدت في مسقط. وكانت مختلفا عن الاجتماعات العشرين السابقة، حسب وزير الصناعة والمناجم والتجارة.

وفي إشارة إلى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، قال محمد أتابك: "تم طرح ثلاثة أجندات محددة في هذا الاجتماع؛ وكان البند الأول على جدول الأعمال هو مناقشة التجارة التفضيلية وإلغاء الرسوم الجمركية بين البلدين، وهو ما تم الاتفاق عليه وسيتم تنفيذه بحلول الأسبوع المقبل.

وأوضح وزير الصناعة والمعادن والتجارة أن دعم الاستثمارات بين البلدين كان البند الثاني في أجندة الاجتماع، وأعلن عن اتفاق البلدين في هذا الشأن.

وتابع الوزير: "أما الأجندة الثالثة فهي التعاون الجمركي والإداري الضروري بين البلدين لتسهيل التجارة، وقد تم التخطيط اللازم لذلك ومع تحديد المهام سيتم الانتهاء من هذا الأمر قريبا".

وفي إشارة إلى لقاءات مختلفة مع وزراء عمانيين، قال محمد أتابك أيضًا: "في الاجتماع مع وزير النقل العماني، تم مناقشة إنشاء خط الشحن من بندر عباس إلى عمان، وزيادة الرحلات الجوية، والقضايا المتعلقة بموانئ البلدين".

وكان من بين خطط الوزير الأخرى على هامش الاجتماع الحادي والعشرين للجنة التعاون المشتركة بين إيران وعمان، عقد لقاءات مع وزراء التجارة والطاقة، وكذلك لقاء مع رئيس دائرة الاستثمار العمانية.

وعلى هامش الاجتماع، قال موسى فرهنك سفير إيران في سلطنة عمان : "لدينا اتفاقيات مختلفة قيد التوقيع، وقد اكتملت مراحلها النهائية، وسيتم الانتهاء منها في وقت لاحق".

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