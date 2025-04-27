السفير السعودي في طهران يلتقي مدير الخطوط الجوية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير السعودي لدى إيران، عبدالله بن سعود العنزي، مع المدير العام لشركة الخطوط الجوية الإيرانية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين.

واكد الجانبين خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون الثنائي لضمان تنظيم عمليات نقل الحجاج بسلاسة وكفاءة، مشددين على ضرورة تسهيل الخدمات الجوية والارتقاء بمستوى التعاون في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المشتركة لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج الإيرانيين خلال موسم الحج المقبل، بما يعكس الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.