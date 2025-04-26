الأولويات الاستراتيجية لإيران في علاقاتها مع جمهورية أذربيجان

وكالة مهر للأنباء: تشهد طهران وباكو مرة أخرى حدثًا مهمًا، وستكون الزيارة الرسمية للرئيس بزشكيان إلى جمهورية أذربيجان بمثابة هذا الحدث المهم. ورغم بعض الخلافات والتحديات الدبلوماسية بين طهران وباكو، فإن إرادة الحكومة الرابعة عشرة في تعزيز العلاقات مع جيرانها ورغبة جمهورية أذربيجان في تعزيز العلاقات الودية مع طهران تبشر ببداية فصل جديد من العلاقات الطيبة. تعتبر زيارة رئيس الجمهورية الإيرانية إلى جمهورية أذربيجان بداية فصل جديد في العلاقات بين طهران وباكو، فصل يمكن أن يغير التوازن الجيوسياسي في المنطقة لصالح إيران من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية:

معبر "أرس":

يُعتبر الاتصال السككي بين أرس وأردوباد استراتيجية مهمة لتحييد معبر "زنغزور"، حيث يربط هذا الكريدور إيران بأسواق آسيا الوسطى وشبكة ترانس كاسبين.

إحياء خط جلفا-نخجوان: دبلوماسية السكك الحديدية

يمكن لإيران من خلال تقليل التوترات الإقليمية إحياء خط السكك الحديدية المهمل بين جلفا ونخجوان، مما يسهم في تحقيق أرباح من النقل ويعزز الثقة بين باكو ويريفان.

بناء مؤسسات ثنائية: من الاقتصاد إلى الأمن

تطوير الأسواق الحدودية، والتعاون في المنظمات الإقليمية، والحوار حول قضايا استراتيجية مثل النظام القانوني لبحر قزوين، هي ضمانات لتعزيز العلاقات. هذه الاستراتيجيات الدبلوماسية النشطة هي السبيل الوحيد لتحويل التهديدات إلى فرص وتعزيز مكانة إيران في القوقاز الجنوبي.

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