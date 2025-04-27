بزشكيان: استمرار جرائم الكيان الصهيوني يتطلب تحركا موحدا من الدول الإسلامية وغير الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن تصريح الرئيس الإيراني جاء خلال لقائه مع قسطنطين تشيونغا، نائب رئيس جمهورية زيمبابوي، على هامش أعمال الدورة الثالثة لاجتماع التعاون الاقتصادي بين إيران وأفريقيا، المنعقدة اليوم الأحد.

وأضاف بزشكيان أن استمرار جرائم الكيان الصهيوني يتطلب تحركًا موحدًا من الدول الإسلامية وحتى غير الإسلامية، داعيًا إلى العمل المشترك لوقف انتهاكات هذا الكيان وتحقيق السلام والاستقرار ضمن إطار القوانين الدولية، مؤكداً أن الوحدة والانسجام كفيلان بإجبار المعتدين على التراجع عن جرائمهم.

وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن قلقهما العميق حيال الوضع الإنساني المتدهور والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في فلسطين، وشددا على ضرورة توظيف الإمكانات الدولية لاحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما أدانا دعم بعض القوى الاستعمارية لجرائم الكيان الصهيوني.

من جانبه، نقل نائب رئيس زيمبابوي تحيات رئيس بلاده إلى الرئيس الإيراني، مؤكداً أهمية الاستفادة من إمكانات المنظمات الإقليمية في القارة الأفريقية، مثل مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) والاتحاد الأفريقي، لتعزيز التعاون مع إيران، لاسيما في مجالي التجارة والاقتصاد.

وأعرب تشيونغا عن رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع إيران في مجالات العلم والتكنولوجيا والزراعة، مشدداً على متانة الصداقة بين طهران وهراري.