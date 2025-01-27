لبنان تطالب الكيان بالإنسحاب الفوري من كامل الأراضي اللبنانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن إدانتها بأشدّ العبارات "الاعتداءات الإسرائيليّة المتعمّدة الّتي طالت المدنيّين اللّبنانيّين الرّاغبين بالعودة إلى قراهم المحتلّة، وفقًا للمهلة المحدّدة في اتفاق وقف إطلاق النّار، الّذي التزم به لبنان التزامًا كاملًا، في حين يتهرّب الجانب الآخر المعني أيضًا بتنفيذه من الوفاء بتعهّداته؛ لا سيّما لجهة الانسحاب من الأراضي اللّبنانيّة المحتلّة".

ودعت في بيان، "الدّول الرّاعية للإتفاق والجهات الدّوليّة كافّة المعنيّة بالاستقرار والهدوء في جنوب لبنان"، إلى "إدانة الاعتداءات الإسرائيليّة على المدنيّين، والضّغط لالتزام إسرائيل بتعهّداتها المنصوص عنها في الإتفاق، والانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللّبنانيّة المحتلّة كافّة، لكي تتمكّن القوّات المسلّحة اللّبنانيّة من استكمال بسط سلطتها على الأراضي اللّبنانيّة الجنوبيّة؛ وفقًا لمندرجات قرار مجلس الأمن 1701".

/انتهى/