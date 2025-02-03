تخوف نتنياهو من الاعتقال وتغيير مسار الطائرة نحو واشنطن

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة، أن نتنياهو، خوفًا من الاعتقال، اضطر لتغيير مسار طائرته نحو واشنطن.

وكشفت وسائل الإعلام الصهيونية "معاريف" أن طائرة بنيامين نتنياهو اختارت مسارًا غير معتاد للسفر إلى واشنطن لتجنب دخول المجال الجوي للدول التي هددت بتنفيذ أمر اعتقاله.

ومن الجدير بالذكر أنه بعد صدور أمر اعتقال نتنياهو ويوآف غالانت، وزير الحرب السابق في الكيان الصهيوني، من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أعلنت عدة دول أنها ستنفذ أمر اعتقاله في حال دخوله مجالها الجوي، مما دفع فريقه الأمني إلى التخطيط لمسار استثنائي لرحلته.

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