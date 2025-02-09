الإمارات تستنكر كلام نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية في السعودية: تعدٍ على القانون الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها استنكرت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي السعودية.

وأصدرت وزارة الخارجية بياناً السبت، أعربت فيه عن إدانة بلادها واستنكارها الشديدين للتصريحات التي وصفتها بـ"غير المقبولة والمستفزة" لنتنياهو.

ورفضت الإمارات، وفق البيان، تصريحات نتنياهو معتبرةً أنّها تمثّل "تعدياً سافراً على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، فيما شدّدت على أن سيادة السعودية "خط أحمر"، مؤكدةً عدم سماحها لأي دولة بتجاوز ذلك أو التعدي عليه.

كذلك، رفضت بشكل قاطع المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره، داعيةً إلى ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي "تهدد الاستقرار الإقليمي وتُقوّض فرص السلام والتعايش".

وقد جاء ذلك على خلفية كلام لنتنياهو رداً على رفض الرياض التطبيع من دون "دولة فلسطينية"، إذ قال لـ"القناة 14" الإسرائيلية: "دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم مناطق شاسعة".

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