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١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٦ ص

فيديو...مشاركة حماسية لأهالي إيلام في مسيرة 22 بهمن

فيديو...مشاركة حماسية لأهالي إيلام في مسيرة 22 بهمن

شارك اهالي مدينة ايلام في مسيرة 22 بهمن بكل اعتقاد لدعم الثورة الاسلامية وافشال مخططات الاعداء.

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رمز الخبر 1954151

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