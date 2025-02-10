https://ar.mehrnews.com/news/1954151/ ١٠/٠٢/٢٠٢٥، ١٠:٠٦ ص رمز الخبر 1954151 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٠/٠٢/٢٠٢٥، ١٠:٠٦ ص فيديو...مشاركة حماسية لأهالي إيلام في مسيرة 22 بهمن شارك اهالي مدينة ايلام في مسيرة 22 بهمن بكل اعتقاد لدعم الثورة الاسلامية وافشال مخططات الاعداء. تحميل 24 MB رمز الخبر 1954151 کپی شد محتوى ذات صلة وزارة الخارجية تدعو المواطنين للمشاركة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة القوات المسلحة الايرانية تنفذ عمليات انزال مظلي في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية اختبار الترام في طهران تزامنا مع ذكرى انتصار الثورة الاسلامية فيديو...مشاركة حماسية لأهالي بندر عباس في مسيرة 22 بهمن إنتاج مصفاة "نجمة الخليج الفارسي" من البنزين سيصل إلى 45 مليون لتر يوميا بقائي: الارادة المستقلة في تحديد مصير البلاد هي من ثمرة الثورة الاسلامية سمات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية(0) ايران محافظة ايلام
تعليقك