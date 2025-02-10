وزارة الخارجية تدعو المواطنين للمشاركة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر وزراة الخارجية الايرانية بيانا دعت الشعب الايراني الى مشاركة واسعة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية التي تقام اليوم الاثنين في جميع انحاء البلاد.

وجاء في نص البيان: "إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، تدعو كافة المواطنين الواعين والوطنيين إلى تجديد ولائهم للمبادئ السامية للثورة، أي الاستقلال ورفض الهيمنة الأجنبية والحرية والكرامة الإنسانية، وذلك من خلال الحضور والمشاركة بحماس في مراسم مسيرات يوم 22 بهمن(10 فبراير)، مع إظهار التماسك والوحدة الوطنية".

وأضافت: "في ظل الظروف التي تستخدم فيها أعداء الأمة الإيرانية كل قوتهم لإلحاق الأذى بإيران الحبيبة، وخلق الانقسام بين أبناء الشعب، واحداث ضغوط اقتصادية وسياسية ونفسية عليه، فإن المشاركة الواسعة والموحدة للشعب في مسيرة 22 بهمن ستكون فرصة فريدة لتعزيز الوحدة الوطنية والدعم الشعبي للنظام الاسلامي على طريق تحييد التحديات المقبلة وتعزيز السلطة الوطنية وتقدم البلاد وتطورها".

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