كمال خرازي: الذكاء الاصطناعي يعزز الادراك البشري ويتطلب تعريفا جديدا للحوكمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تناول سيد كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، الذي سافر إلى دبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2025، القضايا الرئيسية المحيطة بتحول الحكم في عصر الذكاء الاصطناعي والعدالة الاجتماعية في اليوم الثاني من الاجتماع، قائلاً: "يجب أن يعمل الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتطوير العدالة وتمكين الأفراد في المجتمع وإرساء الرخاء المشترك". بإمكاننا استخدام هذه التكنولوجيا لإنشاء مجتمعات عادلة وشاملة ومرنة. "لا ينبغي أن يكون مستقبل الحكم رقميًا فحسب، بل يجب أن يكون عادلاً ومنتجًا أيضًا."

وأكد خرازي: "إن الذكاء الاصطناعي لا يهدف فقط إلى أتمتة المهام التنفيذية أو الصناعات، بل إنه يعزز الإدراك البشري ويتطلب تعريفا جديدا للحوكمة". "وبالتالي، فإننا سنرى خلال العقود القليلة القادمة دمج الذكاء البشري مع قدرات الذكاء الاصطناعي، وستظهر نماذج جديدة للحوكمة والإدارة العامة."

وستُعقد القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل" وستجمع القادة وصناع السياسات والخبراء من جميع أنحاء العالم. وتقام هذه القمة، باعتبارها واحدة من أهم القمم الدولية في مجال الحوكمة، في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير، بهدف تبادل الأفكار والحلول لبناء حكومات المستقبل.

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