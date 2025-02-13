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١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٠١ ص

بزشكيان يزور صناعات بناء السفن في بوشهر جنوب إيران ويرعى تسليم 10 سفن لخفر السواحل +فيديو

بزشكيان يزور صناعات بناء السفن في بوشهر جنوب إيران ويرعى تسليم 10 سفن لخفر السواحل +فيديو

زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مجموعة صناعات بناء السفن في بوشهر جنوب إيران في اليوم الثانية من جولته الحالية على هذه المحافظة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان زار اليوم الخميس مجموعة صناعات بناء السفن في بوشهر (جنوب) وذلك في اليوم الثانية من جولته الحالية على هذه المحافظة.

وكانت صناعات "الشهيد محلاتي" لبناء السفن قد بدات عملها اعتبارا من عام 1996 بهدف تصميم وانتاج واصلاح واعادة تاهيل السفن المصنوعة من الالومنيوم والفولاذ والفايبر جلاس (الزجاج الليفي) والمنشآت البحرية.

وتضم هذه المجموعة امكانات حديثة بما فيها ورش الهياكل والميكانيكا والمنشآت والخراطة والصباغة والتجهيزات الحديثة بما فيها أنواع الرافعات الخفيفة والثقيلة ومكائن بناء السفن.

وتسع هذه المجموعة لانتاج واصلاح واعادة تاهيل اكثر من 200 سفينة في القياسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة سنويا.

وتم في حضور رئيس الجمهورية تسليم 10 سفن لخفر السواحل مصنعة لدى هذه المجموعة الى دائرة الموانئ والملاحة البحرية، والبدء في انتاج 6 سفن.

/انتهى/

رمز الخبر 1954318
شیرین سماره

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