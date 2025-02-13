العميد تنكسيري: تصنيع القطع البحرية داخليا يساهم في توفير العملة الاجنبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد تنكسيري اليوم الخميس للصحفيين ان بناء 10 قطع بحرية للإرشاد والانقاذ لدى صناعات "الشهيد محلاتي" لبناء السفن للقوات البحرية للحرس الثوري في بوشهر (جنوب) وضمها الى اسطول مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية مؤشر على قدرات المتخصصين الايرانيين.

واشار الى ان رئيس الجمهورية وجّه ببناء 6 قطع بحرية للإطفاء البحري لدى هذه المجموعة مضيفا ان هذه القطع تعمل في مجال حماية البيئة والانقاذ والاغاثة.

واضاف ان القطع البحرية العشر المنتجة لدى مجموعة الشهيد محلاتي لبناء السفن للقوات البحرية للحرس الثوري، اعدت في اقل فترة زمنية ممكنة.

وتابع انه حتى قبل هذا، كان يتم شراء هذه القطع البحرية من خارج البلاد، لذلك فان تصنيعها في الداخل يساهم في توفير العملة الاجنبية وعدم خروجها من البلاد.