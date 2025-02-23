عراقجي: المقاومة حققت انتصارات كثيرة حتى الآن فإنها ستحقق النصر النهائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي خلال توجهه إلى لبنان للمشاركة في تشييع شهداء المقاومة في مطار بيروت: "اليوم، نيابة عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونيابة عن الشعب الإيراني، وصلت إلى بيروت للمشاركة في تشييع اثنين من أبطال المقاومة الإسلامية، وهما اثنان من أشجع وأطهر أبناء لبنان الذين قدموا تضحيات كبيرة لتعزيز المقاومة والنضال ضد الاحتلال وطرد الصهاينة من الأراضي المحتلة".

وأضاف: "بطبيعة الحال، سيكون الدكتور قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، حاضرا أيضا في المراسم". كما أن العديد من المسؤولين الإيرانيين والشعب الإيراني اليوم أبدوا اهتماماً بحضور مراسم هذين البطلين من المقاومة إلى جانب الشعب اللبناني.

وأكد عراقجي: "إن تشييع اليوم سيثبت للجمع أن المقاومة حية، وحزب الله حي، وهو مخلص لقضيته، وإن شاء الله مسيرة المقاومة مستمرة".

وقال وزير خارجية بلادنا: "كما حققت المقاومة انتصارات كثيرة حتى الآن فإنها ستحقق النصر النهائي". وأنا وزملائي سنكون اليوم قطرة في بحر المجد للشعب اللبناني في تشييع أبطال الحرية والمقاومة.

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