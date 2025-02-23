رضائي: الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين من المجاهدين العظام في سبيل الإسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي كتب على صفحته في منصة إكس، بمناسبة مراسم تشييع الشهيد حسن نصرالله، لقد كنت أنت وأخوك السيد هاشم صفي الدين شرف الأرض، وحامي المظلومين ومناصر المحرومين، والزعيم الحقيقي للعرب والمجاهد العظيم في سبيل الإسلام.

وجاء في نص التغريدة:

یا أیها العزیزْ

یا #نصرالله..

كل شوارع وأزقة وأحياء ومدن لبنان، من بيروت والضاحية إلى قرى جنوب لبنان إلى أطفال وأمهات غزة، تشهد أن ما قاتلتم وقدمتم أرواحكم لأجله لم يكن إلا من أجل الإنسانية والشرف والوطن ودين الله والدفاع عن المظلومين.

یا أیها العزیزْ؛

یا نصرالله..

إن شجاعتك وصمودك وثقتك بنفسك وقيادتك التي لا مثيل لها ستبقى خالدة لا تتكرر في تاريخ العرب والإسلام والشيعة.

/انتهى/