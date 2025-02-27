انتشار تقریظ قائد الثورة على كتاب "الفرصة الأخيرة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الوقفة الـ19 لأدب الجهاد والمقاومة مع نشر تعليق آية الله الخامنئي على كتاب "الفرصة الأخيرة" وإحياء ذكرى تضحيات عوائل جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستقام الليلة الخميس 9 آذار 1403 في مرقد حضرة أحمد بن موسى الكاظم (شاهشاراغ) عليه السلام في شيراز.

ويروي "الفرصة الأخيرة" قصة حياة الشهيد علي كسائي، المدرس والضابط الأيديولوجي السياسي في مركز مشاة الجيش في شيراز، وهو من تأليف السيدة سميرة أكبري ويتضمن 312 صفحة.

ويعتبر كتاب "الفرصة الأخيرة" أحد الكتب الستة التي تم تقديمها في أسبوع الدفاع المقدس لهذا العام كأحدث كتب تم تقريظها من قبل الامام الخامنئي.