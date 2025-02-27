بزشكيان: لم نقل أننا لا نتحاور ولكن لن ننحني امام المتغطرسين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف الرئيس بزشكيان وهو يتحدث في اجتماع لمدراء الاجهزة الحكومية لجنوب غرب طهران، انه ليس مقررا ان نجري حوارا مع الذين يقصفون النساء و الاطفال ومن ثم يتمشدقون بحقوق الانسان، وحينها يقول هؤلاء لنا انه لا يجب ان تملكوا صواريخا واسلحة، ومتى ما ارادوا يقومون بقصفنا ولا يكون بامكاننا الدفاع عن انفسنا.

ومضى يقول اننا قلنا منذ البداية اننا لسنا في صراع وشجار مع احد، ان البلدان الاسلامية في المنطقة هم اخواننا، ونريد ان نعيش معهم بسلام وهدوء. اننا لم نربك الوضع في المنطقة بل ان اسرائيل هي التي قامت بذلك، ان الكيان الصهيوني المدعوم من امريكا هو الذي يعتدي في كل مكان.

وكان رئيس الجمهورية قد زار اليوم بعض مدن جنوب غرب محافظة طهران ضمن جولاته العديدة على محافظات البلاد.