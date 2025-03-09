افتتاح قسم اللغة الفارسية في جامعة بينظير بوتو الحكومية بكراتشي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سعيد طالبي نيا، الملحق الثقافي ورئيس البيت الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كراتشي، زار جامعة بينظير بوتو في منطقة لياري بكراتشي وحضر اجتماع طلاب الجامعة وألقى كلمة للطلاب.

وقد قدم الطلاب برامجهم بمختلف اللغات الشائعة في باكستان، بما في ذلك الأردية والسندية والبلوشية والبنجابية وغيرها، على شكل شعر وغناء، كما أعرب عدد من أساتذة الجامعات عن أهمية الحفاظ على اللغات الأصلية، وخاصة الأردية، وتعزيزها في باكستان.

وفي ختام الحفل تم تكريم رئيس الملحق الثقافي الإيراني بتمثال تذكاري، ثم ألقى طالبي نيا كلمة قال فيها إن اللغة تعد من أهم جوانب الهوية الوطنية لأي مجتمع متجذر، مضيفا: "يجب أن نفخر بلغاتنا المحلية والوطنية".

وقال: "إن إحدى أقدم لغات باكستان هي اللغة الفارسية، والتي تعرضت للإهمال منذ نحو أربعة عقود بسبب مؤامرات المنتقدين".

وأضاف: "نظراً لطلبات الطلبة فنحن مستعدون للتعاون الفعال في إنشاء مجموعة اللغة الفارسية في هذه الجامعة".

وعلى هامش هذا اللقاء الطلابي اتفق رئيس الملحق الثقافي الإيراني ورئيس قسم اللغات الأجنبية في جامعة بينظير بوتو على تأسيس مجموعة اللغة الفارسية وآدابها في هذا القسم، وتقرر أن يبدأ تدريس اللغة الفارسية في هذه الجامعة اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل.

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