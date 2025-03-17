إيران ترسل ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني المظلوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن محمد متقي، مساعد مدير الشؤون اللوجستية في منظمة الإغاثة والإنقاذ في جمعية الهلال الأحمر الإيراني، أن جمعية الهلال الأحمر الإيراني أرسلت ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني المظلوم والمضطهد.

وقال: "إن جمعية الهلال الأحمر الإيراني كان لها دائما نشاطات مهمة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني، وخاصة في أوقات الأزمات والحرب".

وأضاف: "تتضمن هذه المساعدات إرسال شحنات من المواد الأساسية، بما في ذلك الخيام والبطانيات والسجاد والمواد الغذائية بما في ذلك الحبوب، بالإضافة إلى مستلزمات النظافة الأساسية للأطفال والنساء والرجال الذين يعيشون في المناطق التي مزقتها الحرب والمتضررة في لبنان".

وأشار نائب مدير اللوجستية في هيئة الإغاثة والإنقاذ في جمعية الهلال الأحمر: إن هذه الشحنة التي تزن ألف طن أرسلت من بندر عباس إلى مناطق مختلفة من لبنان.

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